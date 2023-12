Medio Oriente: ministro Esteri Albares, posizione Spagna su conflitto non è cambiata dal 7 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione della Spagna non è cambiata dal 7 ottobre: condanniamo l'attacco a Israele; identifichiamo Hamas come un'organizzazione terroristica; riconosciamo il diritto di Israele a difendersi, in conformità con il diritto umanitario internazionale. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Madrid, Jose Manuel Albares, in un'intervista al quotidiano "El Pais", chiedendo il rilascio immediato di tutti gli ostaggi, ma anche la protezione della popolazione civile di Gaza, la separazione degli obiettivi terroristici dagli elementi civili, compresi gli ospedali, i luoghi di culto o le strutture delle Nazioni Unite. "Siamo stati chiari: le forniture di base alla popolazione di Gaza non possono essere interrotte. Né il presidente (Pedro Sanchez) né io stiamo dicendo cose diverse in luoghi diversi", ha evidenziato Albares. "Insisto. Israele ha il diritto di difendersi, ma deve distinguere tra obiettivi terroristici e popolazione civile. Troviamo insopportabili le 1.200 vittime civili di Israele, ma altrettanto insopportabili sono le migliaia di vittime palestinesi. Vogliamo che questa spirale di violenza finisca", ha aggiunto il capo della diplomazia spagnola. In merito al fatto che il segretario delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, rappresenti una "minaccia per la pace mondiale", come sostenuto da Israele, Albares ha sostenuto di non essere assolutamente d'accordo. "E' una persona che lavora per la pace e merita tutto il mio rispetto e la mia ammirazione", ha spiegato il ministro spagnolo. (Spm)