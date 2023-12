Medio Oriente: Netanyahu critica posizione anti-Israele della Russia in guerra contro Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha espresso oggi la sua insoddisfazione per la posizione anti-Israele della Russia sulla guerra contro il movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha riferito l'ufficio del premier in un comunicato, secondo cui Netanyahu ha criticato Mosca durante la telefonata di oggi con il presidente russo, Vladimir Putin. Il primo ministro ha anche espresso "critiche risolute alla cooperazione tra Russia e Iran", aggiungendo che qualsiasi altro Paese che avesse subito un attacco come quello di Hamas del 7 ottobre "avrebbe reagito almeno con la stessa forza con cui ha reagito Israele". Nell'occasione, Netanyahu ha espresso il suo apprezzamento per gli sforzi della Russia che hanno spinto Hamas a rilasciare un uomo israelo-russo tenuto in ostaggio a Gaza, chiedendo a Putin di fare pressioni sulla Croce rossa per assicurare le visite agli ostaggi rimasti e consegnare loro i farmaci necessari, si legge nella nota. (Res)