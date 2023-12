Farnesina: Tajani, perseguire progetto riqualificazione palazzine ex Civis - Officina Pasolini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sostiene che il progetto di riqualificazione delle palazzine ex Civis, di fronte alla sede della Farnesina, vada perseguito. Lo ha riferito oggi una nota della Farnesina. A marzo 2022, il ministero degli Affari esteri, l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), la Regione Lazio, l’Agenzia del demanio, sport e salute SpA, e il provveditorato per le Opere pubbliche avevano siglato un accordo sulla ristrutturazione del complesso ex Civis, composto da due palazzine ubicate tra il piazzale della Farnesina e il lungotevere Maresciallo Giardino a Roma. L’obiettivo dell’accordo, promosso a suo tempo dalla giunta Zingaretti e dal ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, è la valorizzazione di un ampio spazio demaniale, oggi sottoutilizzato e fatiscente, e la realizzazione di una sede definitiva per l’Agenzia per la cooperazione. (segue) (Com)