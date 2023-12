Farnesina: Tajani, perseguire progetto riqualificazione palazzine ex Civis - Officina Pasolini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Al momento negli spazi del complesso ex Civis è presente l'Officina Pasolini, un laboratorio di formazione artistica finanziato dalla Regione Lazio. Fino a qualche anno fa negli stessi spazi erano anche ospitati alcuni alloggi per studenti, poi chiusi anche a causa della mancata conformità dei locali alle norme in materia di sicurezza e salute. La Regione Lazio nel 2022 aveva valutato che riabilitare i circa 100 alloggi (non 400) al tempo disponibili non sarebbe stato economico e conveniente, anche perché con le nuove norme nella palazzina ex Civis al massimo sarebbero stati possibili 80 alloggi.