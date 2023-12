Farnesina: Tajani, perseguire progetto riqualificazione palazzine ex Civis - Officina Pasolini (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri inoltre potrà tornare a utilizzare locali bonificati e rinnovati come sede dell’Agenzia per la cooperazione, che oggi è in affitto ad alcuni chilometri dal piazzale della Farnesina. Anche per questo Tajani, sostiene che tutto il progetto vada perseguito, tenendo conto anche di eventuali nuove esigenze che ancora potrebbero presentarsi. L’intero progetto rappresenta una importante opportunità per la città di Roma, per riqualificare una vasta area di fatto integrata al Foro Italico. Una zona che ha una profilatura di primo piano per l’attenzione che riceve in occasione di eventi internazionali (area stadio Olimpico) e per la propria caratterizzazione architettonica. (Com)