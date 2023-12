Pnrr: Fitto, se viene visto come una tantum per spendere risorse siamo su strada sbagliata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se il Piano nazionale di ripresa e resilienza viene visto come un una tantum per spendere queste risorse, siamo sulla strada sbagliata La revisione è fatta per rafforzare il profilo riformista e per mettere in campo un'azione che punta non solo a spendere le risorse, ma a spenderle bene". Lo ha sottolineato il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ospite di “In mezz’ora”, su Rai3. (Rin)