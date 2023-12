Sicurezza: Perego, da governo forte segnale a donne e uomini in divisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I 100 milioni di euro previsti con emendamento alla legge di Bilancio per il comparto Difesa e Sicurezza sono un forte segnale verso le donne e gli uomini in divisa a cui sono fiero di aver contribuito per le deleghe istituzionali conferitemi". Lo scrive su X (ex Twitter) il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago. "Grazie al fruttuoso e costante dialogo con i Cocer e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, nel solco della tradizione che Forza Italia rivolge al settore e alla decisa azione del ministro Guido Crosetto", prosegue l'esponente dell'esecutivo. (Rin)