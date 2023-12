Ue: Fitto, mi auguro che trattativa su Patto stabilità possa chiudersi positivamente per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Giorgetti è riuscito ad aprire nell'Ecofin già un importate momento di dialogo e di interlocuzione. Lo vedremo nei prossimi giorni. Mi auguro che si possa chiudere questa trattativa positivamente per il nostro Paese, per accompagnare questa importante mole di investimenti". Lo ha affermato, in merito al Patto di stabilità, il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ospite di “In mezz’ora”, su Rai3. "Il Patto non è solo di stabilità, ma anche di crescita, e noi vogliamo concentrarci sia sulla stabilità, che è fondamentale, sia sulla crescita", ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo. (Rin)