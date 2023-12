Medio Oriente: Mezzaluna rossa, forze Israele sparano contro ambulanza e aggrediscono paramedico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno sparato oggi contro un'ambulanza che trasportava pazienti gravemente feriti e hanno aggredito un paramedico. Lo ha riferito oggi la Mezzaluna rossa palestinese su X (ex Twitter), secondo cui l'attacco è avvenuto mentre sei ambulanze appartenenti alla Mezzaluna rossa trasportavano 11 pazienti dall'ospedale Al Ahli di Gaza City a un altro ospedale nel sud. La Mezzaluna rossa ha dichiarato che le ambulanze si sono dovute fermare per ore a diversi posti di blocco per ispezioni militari, durante le quali uno dei pazienti feriti è morto, aggiungendo che, "vicino a uno dei posti di blocco, le Idf hanno sparato contro una delle ambulanze". Inoltre, a un altro posto di blocco, mentre si dirigevano verso sud, le Idf hanno "fermato, picchiato e spogliato" uno dei paramedici in viaggio, si legge su X. Il medico è stato poi costretto ad attraversare un posto di blocco ammanettato e senza vestiti, ha aggiunto la Mezzaluna rossa. (Res)