- "Io commissario europeo? Non sono temi in cui nemmeno mi piace entrare. Sto facendo un lavoro molto complesso, è una valutazione che farà il governo, il presidente del Consiglio. Oggi lavoriamo e concentriamoci sul Piano nazionale di ripresa e resilienza". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ospite di “In mezz’ora”, su Rai3. (Rin)