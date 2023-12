Reddito cittadinanza: Russo (Fd'I), Conte dovrebbe chiedere scusa a italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La gestione di Tridico alla guida dell'Inps, con l'avallo del governo Conte, ha prodotto dei disastri di cui purtroppo oggi il governo Meloni è costretto ancora a pagare le conseguenze. Trentaquattro miliardi di euro spesi per il reddito di cittadinanza e solo 1.500 contratti di lavoro attivati. Ventidue milioni di euro per ogni posto di lavoro. Questo è stato il risultato delle politiche grilline e dell'Inps di Tridico. Conte dovrebbe chiedere scusa agli italiani in un momento in cui l'attuale esecutivo si trova alle prese con una manovra che avrebbe potuto essere formulata in maniera diversa se non avessimo avuto a che fare con questo fiume di denaro dilapidato". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Raoul Russo, componente la commissione Lavoro di palazzo Madama.(Rin)