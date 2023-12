Argentina: ministro Esteri Israele incontra Milei prima di insediamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri di Israele, Eli Cohen, ha incontrato ieri sera a Buenos Aires, in Argentina, Javier Milei, che a breve si insedierà come nuovo presidente argentino. Lo ha reso noto il quotidiano israeliano "The Times of Israel", secondo cui Cohen si è congratulato con Milei per la sua elezione, aggiungendo che i legami tra Argentina e Israele si rafforzeranno sotto la sua guida. Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri israeliano, il presidente eletto ha espresso "piena solidarietà al popolo israeliano" alla luce dell'attacco del movimento islamista palestinese Hamas, che ha "condannato in modo netto e chiaro". (Res)