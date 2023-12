Ucraina: Zelensky a Capo Verde, discussa con premier esportazione grano verso Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto sosta a Capo Verde nel corso del suo viaggio verso Buenos Aires, dove presenzierà alla cerimonia di insediamento del nuovo capo dello Stato argentino, Javier Milei. Come reso noto dal portale web della presidenza ucraina, Zelensky ha incontrato il premier di Capo Verde, Ulisses Correia e Silva, ringraziandolo per il sostegno alle iniziative diplomatiche dell'Ucraina e per discutere delle modalità con cui aumentare le esportazioni di grano ucraino in Africa. (Kiu)