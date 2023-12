Cultura: La Russa, lingua italiana fattore importante unità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel 150esimo anniversario della sua morte, abbiamo voluto dedicare uno spazio centrante ad Alessandro Manzoni, che fu anche lui presente in quest’Aula, ed è uno dei più importanti padri della lingua italiana. Lo onoreremo con la lettura di alcune pagine de 'I promessi sposi', affidata a Sergio Castellitto. La nostra lingua rappresenta un fattore importante ed irrinunciabile di unità e di coesione nazionale. Fa parte della nostra identità ed all’identità italiana, come insegna il presidente Mattarella, dobbiamo essere tutti non solo fedeli, ma uniti”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel suo indirizzo di saluto in occasione del concerto di Natale, nell'Aula di palazzo Madama, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni.(Rin)