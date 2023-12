Lazio: 800 mila euro per centro formazione professionale Amatrice, ok giunta Rocca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio stanzia 800 mila euro per il centro di formazione professionale di Amatrice. La giunta, guidata dal presidente Francesco Rocca, con l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e la proposta di legge di stabilità 2024, sostiene le attività convittuali e semiconvittuali del centro di formazione professionale di Amatrice, destinando 800 mila euro per le annualità 2024-2025. Il centro di formazione e il convitto sono un’eccellenza del reatino e rappresentano anche strumenti di lotta per il contrasto all’abbandono delle aree interne. Per questo, la Regione Lazio ha destinato le risorse necessarie, che si aggiungono a quelle previste per le attività di istruzione e formazione professionale ordinaria. (segue) (Rer)