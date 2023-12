Mes: Borghi (Iv), su ratifica gioco delle tre carte da cui Italia non esce bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia non ha ratificato fin qui il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) per motivi solo ideologici. Questo ha indebolito la trattativa che si sta portando avanti sulla riforma del Patto di stabilità. Il governo ragiona in una logica contrattuale, una sorta di scambio: 'Ti do il Mes, tu mi dai la rimodulazione del Pnrr e il Patto di stabilità', in un gioco delle tre carte dal quale in realtà non usciamo bene. Il Mes è una assicurazione per il sistema bancario europeo, in cui siamo tutti dentro". Lo ha detto ad "Agenda", su Skytg24, il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Italia viva a palazzo Madama. "Gli stessi pregiudizi delle forze sovraniste e populiste - ha aggiunto il parlamentare - ci hanno impedito di chiedere a suo tempo il Mes sanitario. Con una disposizione di 37 miliardi di euro, priva di condizionalità, avremmo potuto ammodernare il nostro sistema sanitario, a cominciare dall'edilizia. Le drammatiche immagini di Tivoli ci ricordano che il 60 per cento degli edifici ospedalieri ha più di 70 anni". (Rin)