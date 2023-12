Legge Bilancio: Magni (Avs), ritardi e confusione mettono in difficoltà Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'imbarazzante ritardo e confusione del governo e della maggioranza sulla manovra rischiano di mettere in seria difficoltà il Paese. La commissione Bilancio del Senato non ha ancora iniziato a lavorare perché in attesa delle ulteriori proposte di modifica del governo. Erano pronti dicevano, in realtà questo è un governo senza una reale strategia per l'Italia e gli italiani. Tagliano i fondi per i migranti e li usano per il comparto Sicurezza, modificano il Piano nazionale di ripresa e resilienza, penalizzando gli interventi dei Comuni sulle periferie, penalizzano giovani e donne, usano la mannaia sulle uscite pensionistiche per fare cassa per poi correggere peggiorando la proposta iniziale. I sindacati sono sul piede di guerra e la crisi economica non accenna a diminuire. Una vera e propria maionese impazzita sulla pelle degli italiani". Lo afferma il senatore dell'Alleanza verdi e sinistra, Tino Magni, componente della commissione Bilancio di palazzo Madama.(Rin)