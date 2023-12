Reddito cittadinza: Rizzetto (Fd'I), grazie a ministro Calderone superati anni immobilismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se oggi stiamo superando i danni causati dall'introduzione del reddito di cittadinanza, lo dobbiamo anche all'enorme lavoro del ministro Marina Calderone e agli strumenti per l'inserimento lavorativo dei cittadini. Il lavoro è una nostra priorità e con questo obiettivo abbiamo lavorato alle politiche attive per il lavoro attuate in questi mesi. Grazie all'istituzione della piattaforma dedicata al lavoro e alla formazione (piattaforma Siisl), il mercato del lavoro ha ripreso vigore. Abbiamo abolito il reddito di cittadinanza per coloro che possono lavorare, spingendo a favore dell'inclusione attiva al lavoro attraverso corsi di formazione per la qualificazione e riqualificazione professionale. A cui si aggiungono gli incentivi alle aziende per le assunzioni a tempo indeterminato e il taglio del cuneo fiscale. Ricordo che i dati Istat di ottobre mostrano che l'occupazione continua a crescere arrivando al livello record di 61,8 per cento, con un notevole aumento dei dipendenti permanenti". Lo dichiara, in una nota, il presidente della commissione Lavoro della Camera, onorevole Walter Rizzetto, di Fratelli d'Italia. (Com)