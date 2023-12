Roma: controlli in zona Anagnina, due denunce e locale chiuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora controlli nelle periferie di Roma. Due persone sono state denunciate: una per porto abusivo di armi e un'altra per ricettazione. Inoltre, un locale è stato chiuso per 15 giorni, a seguito di aggressioni e rapine. In particolare, i carabinieri della compagnia Roma Casilina, hanno effettuato un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio nei quartieri Osteria Curato e aree limitrofe al terminal metro Anagnina, finalizzato alla prevenzione e repressione della criminalità diffusa nelle aree urbane della periferia. L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. (segue) (Rer)