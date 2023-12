Roma: controlli in zona Anagnina, due denunce e locale chiuso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dei controlli, dove in totale sono state identificate 160 persone, i carabinieri ne hanno denunciate due. Un 40enne originario di Marino, ma residente a Roma, per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso di un coltello di 15 cm. Mentre, un 37enne romeno, per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, poiché sorpreso alla guida di un’autovettura, risultata rubata dove al suo interno sono stati trovati arnesi vari, quattro coltellini e due pneumatici che, da verifiche effettuate, sono risultati asportati precedentemente da un’altra auto. Due giovani, sono stati sanzionati amministrativamente perché trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente, e sono stati segnalati alla Prefettura di Roma, quali assuntori di sostanze stupefacenti. (segue) (Rer)