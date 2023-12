Senato: La Russa, un doveroso pensiero per chi soffre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un doveroso pensiero per chi soffre, per coloro che anche a Natale saranno nelle carceri, negli ospedali a prendersi cura dei malati, o per i tanti ragazzi e ragazze che in divisa lavorano per la nostra sicurezza ogni giorno, anche nei giorni in cui gli altri fanno festa, in Italia come all’estero". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel suo indirizzo di saluto in occasione del concerto di Natale, nell'Aula di palazzo Madama, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. (Rin)