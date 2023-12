Israele-Russia: Netanyahu e Putin a colloquio per la prima volta dopo circa due mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier di Israele, Benjamin Netanyahu, ha abbandonato oggi la riunione di gabinetto per avere un colloquio telefonico con il presidente della Russia, Vladimir Putin, rientrando solo al termine dell'incontro. Lo ha riferito l'ufficio del primo ministro israeliano, secondo cui i due hanno parlato per circa 50 minuti. Si è trattato della prima telefonata di Netanyahu e Putin dopo circa due mesi dall'ultimo colloquio, il 16 ottobre scorso. Finora, i dettagli della telefonata odierna non sono stati resi pubblici. (Res)