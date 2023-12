Trasporti: Marsilio, lavoriamo per avvicinare Abruzzo al resto del mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corsa inaugurale per il treno della società regionale Tua, partito, questa mattina, da Pescara Centrale alle 10:40. Treno che arriverà a Roma Tiburtina prima delle 13:55. Lo stesso treno ripartirà alle 17:28 da Roma Tiburtina per arrivare a Pescara Centrale alle 17:28. Oltre al presidente Marsilio ed al presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, presenti, tra gli altri, il presidente di Tua, Gabriele De Angelis, il direttore generale, Maximilian Di Pasquale, ed il direttore della divisione Treni di Tua, Enrico Dolfi. "Stiamo dando sostanza al nostro progetto di avvicinare l'Abruzzo al resto del mondo, a cominciare dalla Capitale - ha detto il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, a bordo del convoglio Coradia Stream POP 2.0 della Alston -. Oggi, con questo treno Tua, arriveremo a Roma in circa 3 ore e 15 minuti, circa 10 minuti in meno rispetto ai convogli ferroviari di Trenitalia. Per qualche settimana, questa tratta sarà operativa solo nei giorni festivi, poi sarà attiva tutti i giorni. In seguito, raddoppieranno le corse con due coppie di treni con arrivo a Termini e non a Tiburtina. Da giugno questo treno, di proprietà della nostra azienda regionale, arriverà a Roma in meno di tre ore, guadagnando circa mezz'ora di tempo rispetto alle percorrenze di Trenitalia. Siamo anche molto orgogliosi del fatto che a Roma Termini oggi entrano soltanto due compagnie, Trenitalia di Rete ferroviaria italiana (Rfi) ed Italo". Marsilio ha, poi, sottolineato: "Tua è la terza compagnia ferroviaria che entrerà a Termini, probabilmente sarà anche l'ultima, perché l'accesso a Termini è difficilissimo, c'è un'overdose di presenze e di utilizzo della stazione, che è addirittura al 120 per cento. Non è stato facile trovare le tracce e la disponibilità. A tal proposito, devo ringraziare anche per la collaborazione, non solo Trenitalia e Rfi per le tracce, ma anche regione Lazio ed in particolare il presidente Rocca e l'assessore Ghera. Inoltre, un grande plauso va a Tua, a partire dalla divisione ferroviaria guidata da Enrico Dolfi, che ha lavorato mesi per costruire le condizioni affinché questo progetto prendesse corpo insieme al presidente De Angelis ed a tutto il management". (segue) (Rin)