Trasporti: Marsilio, lavoriamo per avvicinare Abruzzo al resto del mondo (2)

- Il presidente Marsilio ha guardato anche all'immediato futuro. "Per l'Abruzzo inizia una nuova stagione nel campo del trasporto ferroviario e l'azienda regionale di trasporto sarà protagonista - ha rimarcato -. Ovviamente, questo progetto avrà maggiore sostanza quando Rfi avrà completato i lavori di potenziamento e di velocizzazione dell'intera infrastruttura. Attendiamo, ormai a giorni, la chiusura della gara e l'affidamento del contratto ai contraenti dei primi due lotti. A gennaio, partirà il dibattito pubblico sul terzo lotto, quello che va da Pescara a Chieti Scalo passando per San Giovanni Teatino. I due lotti, che sono già a gara, sono quelli che poi da Chieti Scalo faranno il tragitto Interporto-Manoppello e Manoppello-Scafa. Quindi, parliamo di qualche decina di chilometri su cui ci sono già finanziamenti, progetti esecutivi, gare in corso. Anche Rfi e l'intero gruppo Ferrovie dello Stato hanno ribadito la strategicità di questo progetto di velocizzazione della Pescara-Roma. Gli investimenti stanno arrivando, alcuni sono già in cassa. Questo porterà ad avere un collegamento in meno di due ore tra Roma e Pescara. Significa meno di un'ora di collegamento con Avezzano, tre quarti d'ora con Carsoli o Tagliacozzo. Cambierà completamente la vita delle aree interne. Migliorerà la vita dei pendolari e l'Abruzzo - ha concluso sempre Marsilio - diventerà turisticamente più accessibile e appetibile". (Rin)