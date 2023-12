Medio Oriente: premier olandese Rutte a colloquio con re giordano, focus su situazione a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier olandese Mark Rutte ha avuto un colloquio con il re di Giordania Abdullah II in merito "all'allarmante situazione umanitaria a Gaza". Lo ha reso noto lo stesso Rutte su X. "Abbiamo anche condiviso le nostre preoccupazioni sugli sviluppi in Cisgiordania. Ho ringraziato il re Abdullah per il suo ruolo molto positivo nella fornitura di aiuti umanitari e nella ricerca di soluzioni a lungo termine. Continueremo a chiedere nuove pause umanitarie e un enorme aumento degli aiuti. La violenza in corso sta limitando gravemente la fornitura di cibo, acqua, carburante e risorse mediche attraverso il valico di frontiera di Rafah", ha spiegato Rutte. Secondo il premier olandese, "c’è ancora molto da fare per alleviare la grave carenza di aiuti per la popolazione di Gaza. È quindi una buona notizia che il valico di frontiera di Kerem Shalom venga ora utilizzato per ispezionare le merci, in parte con l’aiuto di scanner finanziati dai Paesi Bassi". "Ora è essenziale che ciò acceleri concretamente la fornitura degli aiuti", ha concluso Rutte. (Beb)