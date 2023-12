Diritti: Boldrini (Pd), oggi sotto attacco ma utopia ancora possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "'Un'utopia possibile', così qualcuno ha definito la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che oggi compie 75 anni e che dovremmo invece chiamare 'Dichiarazione universale dei diritti umani', traducendo fedelmente dall'originale e non com'è stato erroneamente adattato in italiano. Una carta fondamentale per il progresso, concepita all'indomani delle due terribili guerre mondiali e degli orrori che si compirono. Ma anche dopo secoli di schiavitù, di segregazione razziale, di colonialismo. La Dichiarazione ha gettato le basi perché realtà come l'Apartheid in Sud Africa e il colonialismo degli stati occidentali finissero. E' grazie alla Dichiarazione se oggi consideriamo inaccettabili lo sfruttamento dei bambini, le persecuzioni razziali, le torture. Ed è grazie alla Dichiarazione se libertà e uguaglianza sono principi inviolabili". Lo dichiara Laura Boldrini, deputata del Partito democratico e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. "Purtroppo oggi viviamo un tempo di regressione, i diritti umani non godono di buona salute e anche la Dichiarazione è sotto attacco. Le istituzioni che si occupano della messa in atto da parte degli Stati dei principi della Dichiarazione e delle sue emanazioni spesso non trovano nelle istituzioni il dovuto riscontro alle loro raccomandazioni che vengono percepite come fastidiose e inutili - prosegue la parlamentare -. Così come associazioni e Organizzazioni non governative che fanno di questa battaglia il loro impegno quotidiano diventano spesso oggetto di attacchi. Penso ai movimenti delle donne, delle persone Lgbtqia+, alle Ong che salvano le vite in mare, a chi opera per l'ambiente, a chi si ribella per l'uccisione di migliaia di civili nei teatri di guerra e, infine, a chi di spende per la pace. Una deriva che non risparmia nessun paese, Italia compresa. Quindi, dovremo dire 'un'utopia ancora possibile' per la quale vale la pena battersi ogni giorno. Perché dall'affermazione universale dei diritti degli uomini e delle donne, dipende il futuro dell'umanità". (Rin)