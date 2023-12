Incendio ospedale Tivoli: sindacato medici, investire in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna investire in sicurezza. E' quanto si legge in una nota della Segreteria regionale sindacato medici italiani (Smi) Lazio che esprime piena solidarietà ai colleghi medici e sanitari dell'ospedale di Tivoli, costretti a fronteggiare questa grave emergenza dell'incendio della struttura: ancora gravi difficoltà per medici e pazienti della nostra regione. Questa tragica vicenda indica, ancor di più, che bisogna investire in sicurezza, prevedendo più uomini, più mezzi e risorse per strutture sensibili come quelle sanitarie. Uomini mezzi e risorse purtroppo sono stati, evidentemente, drammaticamente insufficienti - spiega la nota -. I medici convenzionati e dirigenti del Smi Lazio esprimono massima vicinanza ai colleghi per la sciagura che ha colpito l'ospedale San Giovanni Evangelista, e causato la morte di tre pazienti. L'incendio ha poi costretto all'evacuazione 200 persone. Forte preoccupazione per le situazioni che possono aver causato questo gravissimo sinistro che ha determinato, a quanto si è appreso dagli organi di stampa, tre morti e centinaia di pazienti da dover trasportare e ricollocare. Auspicando un rapido chiarimento sulle cause dell'incendio, esprimiamo la nostra solidarietà ai colleghi medici e al personale sanitario". La Segreteria regionale Smi Lazio si dichiara "disponibile, sin da subito, per ogni concordata iniziativa di supporto ai colleghi di Tivoli e all'Azienda sanitaria di Roma", conclude la nota. (Com)