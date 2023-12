Mes: Molinari (Lega), penso che non ne discuteremo il 14 dicembre alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "Il Patto di stabilità è lontano dall'essere concluso, e anzi vi do una notizia: penso proprio che il 14 dicembre non discuteremo di Meccanismo europeo di stabilità (Mes). Spiego perché: il ministro Giorgetti ha fatto giustamente presente che è in calendario, ma esistono provvedimenti che vengono prima". Lo ha affermato il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, ospite del programma "Il caffè della domenica", su Radio24. "La posizione della Lega è nota - ha proseguito il parlamentare -, pensiamo sia uno strumento superato, ma aspetteremo di capire le indicazioni di Meloni in merito". (Rin)