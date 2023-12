Nobel: attivista Mohammadi, popolo iraniano sconfiggerà l'autoritarismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il popolo iraniano riuscirà a sconfiggere l’autoritarismo imposto da un governo "che ha perso legittimità e sostegno pubblico". Lo ha detto dal carcere l'attivista iraniana Narges Mohammadi, vincitrice del Nobel per la pace, in un discorso letto oggi dai suoi figli in occasione della cerimonia a Oslo per la consegna del premio. I figli di Mohammadi, i gemelli diciassettenni Kiana e Ali Rahmani, hanno ritirato il premio, una medaglia d'oro e un diploma, durante una cerimonia che si è tenuta nel municipio della capitale norvegese. Nel suo discorso, inviato dalla prigione iraniana di Evin, Mohammadi ha affermato che la resistenza continua e la non violenza sono le migliori strategie per realizzare il cambiamento. "Il popolo iraniano, con perseveranza, supererà la repressione e l'autoritarismo. Non abbiate dubbi, questo è certo", ha detto l'attivista nel suo discorso. Il comitato norvegese per il Nobel ha assegnato il premio a Mohammadi, 51 anni, per la sua lotta non violenta "contro l'oppressione delle donne in Iran" e per la promozione dei diritti umani. (Sts)