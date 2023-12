Europee: Gasparri (FI), Afd e Le Pen contro Europa, come potrebbero governarla?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "In una competizione elettorale con sistema proporzionale, come le elezioni Europee, ciascun partito cerca di ottenere il miglior risultato possibile. Forza Italia fa parte del Partito popolare europeo, il principale gruppo in Europa, che anche dopo le elezioni sarà il più numeroso, quindi saremo nel governo europeo, mi auguro con la maggiore forza possibile di gruppi alternativi alla sinistra. Dopodiché siamo alleati di Fratelli d'Italia, che è nel gruppo dei conservatori, e della Lega, che noi riteniamo compatibile in Italia e in Europa. Diverso è per altri che sono nel gruppo di Salvini, come Afd e Le Pen, che non hanno posizioni europeiste e quindi per noi non sono compatibili. Loro stessi dicono che non vogliono l'Europa, se non la vogliono come potrebbero governarla?". Lo ha detto ad "Agenda", su Skytg24, il senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia a palazzo Madama. (Rin)