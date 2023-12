Nobel: premier norvegese Stoere, premio per la Pace mostra brutalità regime iraniano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran è un regime brutale che viola i diritti umani fondamentali. Lo ha detto il primo ministro della Norvegia, Jonas Gahr Stoere, parlando arriva a Oslo per la cerimonia di consegna del Premio Nobel per la pace 2023, assegnato all'attivista iraniana Narges Mohammadi. "Il fatto che la sedia di Narges Mohammadi sarà vuota quando verrà assegnato il premio per la pace è espressione del fatto che l'Iran è un regime brutale che viola i diritti umani fondamentali", ha spiegato Stoere, sottolineando come il premio di quest'anno riguarda la lotta contro l'oppressione delle donne, la persecuzione degli attivisti politici e la pena di morte. "Questi sono tutti elementi costitutivi importanti per ciò che è necessario per avere la pace in una società", ha aggiunto il premier norvegese. Il premio per Narges Mohammadi verrà ritirato dai due figli dell'attivista. (Sts)