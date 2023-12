Lazio: assessore Pari opportunità, bollino rosa per aziende amiche delle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca ha deliberato il bilancio di previsione, dando attuazione al progetto "bollino rosa", fra le misure e interventi per contrastare la violenza contro le donne, previste dalla legge regionale numero 4 del 2014, per incentivare l’adozione di sistemi di gestione conformi alla prassi Uni/Pdr 12572022 sulla parità di genere da parte delle micro e piccole imprese del Lazio, al fine di promuovere sui luoghi di lavoro le Pari opportunità. "Il Bollino rosa è un progetto da me fortemente voluto, perché le Pari opportunità si realizzano soprattutto con l’autonomia economica, fondamentale anche nei casi di violenza di genere, per sostenere processi di autodeterminazione delle donne, che solo con il lavoro possono liberarsi dei loro aguzzini", dichiara l’assessore alla Cultura, alle Pari opportunità, della Regione Lazio, Simona Baldassarre (segue) (Com)