Lazio: assessore Pari opportunità, bollino rosa per aziende amiche delle donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bollino rosa è un progetto per le donne e con le donne, "che sviluppiamo per le imprese e con le imprese, perché le aziende che premiano le donne sono quelle che rendono meglio nel mercato. Le aziende che implementano welfare aziendale vengono infatti premiate da consumatori e lavoratori; dunque, tenere insieme donne e impresa è fondamentale - continua l’assessore -. Le aziende premiate saranno quelle, ad esempio, che permettono di conciliare i tempi di vita e del lavoro, affinché le donne non debbano scegliere se fare carriera o avere una famiglia. Dunque, si tratta di un progetto anche a favore della famiglia e della natalità", nota Baldassarre. (segue) (Com)