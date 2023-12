Russia: Lavrov, abbiamo condannato attacco contro Israele, manteniamo rapporti solo con ramo politico Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hamas ha compiuto un attacco terroristico contro Israele, che la Russia ha condannato, e attualmente Mosca mantiene i contatti solo con l'ufficio politico dell'organizzazione palestinese. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, intervenendo online in un forum a Doha. "Hamas ha compiuto un attacco terroristico il 7 ottobre, che abbiamo immediatamente condannato. Hamas ha un ramo politico che opera a Doha, e noi abbiamo un rapporto con quel ramo politico, e abbiamo immediatamente contattato la gente di Doha per discutere del destino delle persone prese in ostaggio", ha detto il ministro russo, osservando come siano coinvolti cittadini della Russia e dei Paesi vicini, oltre che israeliani. (Rum)