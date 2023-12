Reddito cittadinanza: Donno (M5s) a Foti, non capisce italiano né matematica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le dichiarazioni fatte stamattina dal capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, fanno ben comprendere come anche egli non capisca l'italiano né tantomeno la matematica. In compenso, si conferma campione di Fake news. Ripetiamolo in modo che quelli di Fd'I lo capiscano una volta per tutte: le assunzioni dei beneficiari del reddito di cittadinanza non sono costate 22 milioni di euro cadauna, come i meloniani ripetono da due giorni. Primo perché non sono state solo 1.500: queste, difatti, sono solo quelle 'agevolate', ossia avvenute tramite gli sgravi previsti dalla legge del 2019. Sarebbe bastato aprire un vocabolario di italiano per leggere il significato dell'aggettivo 'agevolate', ma forse fra i meloniani scarseggiano. Secondo poi, perché la platea dei percettori di reddito di cittadinanza è rappresentata per i due terzi da 'non occupabili', ivi compresi bambini e disabili, ma anche anziani". Lo afferma, in una nota, il deputato del Movimento cinque stelle, Leonardo Donno, che aggiunge: "Dividere la spesa totale per il reddito per 1.500 è da zero in pagella, ma tant'è. Quanto alle politiche attive, ricordo a Foti che in base al Piano di potenziamento dei Centri per l'impiego varato dal Conte I nel 2019, le Regioni guidate dal centrodestra avrebbero dovuto assumere 6.116 unità di personale entro il 2021 per supportare non solo i percettori di reddito, ma anche cassintegrati e disoccupati. Al 30 settembre 2023, le stesse, secondo i dati del ministero del Lavoro, erano appena 2.861. Di fronte a questi numeri, Foti & Co. farebbero meglio a tacere e chiedere scusa".(Com)