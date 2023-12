Russia: Cremlino, impossibile rivelare dettagli cooperazione economica con Emirati e Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non può rivelare completamente i dettagli della cooperazione economica con i partner mediorientali, come gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita, poiché troppe nazioni sono ostili a questo rapporto. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, parlando all'emittente "Rossija 1". "C'è un numero enorme di Paesi che vogliono fare pressione su di noi, sui nostri partner", ha spiegato Peskov, secondo cui i contatti con gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita durante il viaggio nei due Paesi effettuato dal presidente Vladimir Putin hanno mostrato ampie prospettive di cooperazione. "Sia gli Emirati che il Regno dell'Arabia Saudita sono nostri partner molto importanti nel mondo arabo. Si tratta di Paesi che svolgono un ruolo importante nella stabilizzazione dei mercati energetici internazionali, Paesi che hanno un enorme impatto su tutti gli affari regionali in un modo o nell'altro", ha aggiunto il portavoce. (Rum)