Argentina: Javier Milei si insedia oggi come nuovo presidente (2)

- Il presidente eletto dovrebbe lasciare l'hotel Libertador, che nelle ultime settimane è servito da quartier generale della campagna elettorale, alle 10.30 (ora argentina, le 14.30 in Italia), per arrivare al Congreso, il parlamento nazionale, alle 11. Il tempo di raccogliere le firme degli "ospiti illustri" e, alle 11.30, si procede alla cerimonia di consegna dei simboli presidenziali. Il discorso di insediamento, dopo aver recitato la formula di rito, non sarà però nell'aula parlamentare, ma sulla scalinata esterna del palazzo, con una cerimonia ispirata a quella dei presidenti degli Stati Uniti, hanno spiegato nei giorni scorsi gli organizzatori rimarcando il legame che Milei ha assicurato di voler stabilire con Washington. Decisione non esente da critiche, apparentemente anche da parte di alcuni alleati del presidente: "dando le spalle" al Parlamento, in sintonia con il discorso "anti-casta" predicato in campagna elettorale, Milei mancherebbe di rispetto ai parlamentari e agli altri poteri dello Stato convocati nel Palazzo. (segue) (Abu)