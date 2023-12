Argentina: Javier Milei si insedia oggi come nuovo presidente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente salirà quindi a bordo di una Vailant decappottabile che percorrerà la Avenida de Mayo, contromano, fino alla Casa Rosada. Alle 13, le 17 in Italia, si terrà una messa "inter-religiosa" nella Cattedrale. Un'ora dopo è prevista la cerimonia di saluto agli ex presidenti ed altri capi di Stato e di governo. Alle 17.30 si terrà il giuramento dei ministri, otto contro i 19 del governo uscente, e a seguire il cocktail. Dopo una nuova cerimonia inter religiosa, alle 20, presidente e ospiti si trasferiranno al rinomato Teatro Colon, per assistere al concerto che dovrebbe mettere fine alla giornata. In programma, secondo le anticipazioni date ai media, l'ouverture e il "Va pensiero" del Nabucco, opera che - trattando della liberazione degli ebrei - sarebbe particolarmente in sintonia con i credo politici e religiosi di Milei. Di Giuseppe Verdi è prevista anche la marcia trionfale dell'Aida, mentre dal repertorio di Pietro Mascagni sarebbe stato scelto l'Intermezzo de "la Cavalleria rusticana". Oltre a uno stralcio della Carmen, di George Bizet, l'orchestra dovrebbe inoltre eseguire la "Balada para un loco" (Ballata per un pazzo) di Astor Piazzolla. (Abu)