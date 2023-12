Ucraina: portavoce Aeronautica, possibile trasferimento caccia svedesi Gripen a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina e i suoi partner stanno valutando la possibilità di trasferire nel Paese anche gli aerei da combattimento svedesi Gripen, oltre ai caccia F-16. Lo ha detto il portavoce dell'Aeronautica ucraina, Yuriy Ignat, specificando che i piloti hanno testato i Gripen, ma non in modalità di addestramento. "Il principale aereo da combattimento sarà l'F-16. Si sta prendendo in considerazione anche il Gripen, la parte svedese può trasferire all'Ucraina il numero di cui dispone attualmente. Se verrà presa una decisione sul Gripen, sarà una buona opzione per noi," ha spiegato Ignat. (Kiu)