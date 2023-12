Ue: Molinari (Lega), Draghi a guida commissione? No a riedizione popolari-socialisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- “Come non si fa a non stimare Mario Draghi? Siamo entrati in un governo guidato da lui. Sulla persona nulla da dire. Il tema è capire quali partiti appoggeranno quella commissione: siamo contrari ad una riedizione dell’alleanza tra popolari e socialisti”. Lo ha detto il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, ospite di "Agenda", su Skytg24, in merito ad una eventuale nomina di Draghi alla guida della prossima commissione europea. (Rin)