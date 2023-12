Medio Oriente: forze Israele, decine di membri di Hamas si sono arresi nella notte a Gaza - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Durante la notte a Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, decine di presunti membri del movimento islamista palestinese Hamas si sono arrese alle Forze di difesa israeliane (Idf). Lo hanno riferito oggi le stesse Idf, pubblicando un video su X (ex Twitter) in cui si vedono i militari in azione a Gaza. Le Idf hanno spiegato che interrogheranno tutti coloro che si sono arresi per "verificare eventuali legami con Hamas", aggiungendo che, tra coloro che sono stati arrestati negli ultimi giorni, ci sono membri di Hamas che hanno fornito informazioni all'esercito israeliano. Le Idf hanno dichiarato di aver colpito circa 250 obiettivi di Hamas ieri nella Striscia di Gaza, mentre l'esercito continua l'operazione di terra. Questa mattina, le forze di terra hanno fatto irruzione nelle infrastrutture di Hamas a Gaza, trovando e distruggendo "numerose armi e tunnel", e uccidendo "uomini armati che avevano pianificato di attaccare" le Idf. Nel corso della notte, inoltre, un aereo da caccia della Brigata di fanteria Givati ha colpito un posto di comando di Hamas vicino a una moschea nel sud di Gaza. (Res)