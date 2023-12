Roma: Fit-Cisl Lazio, domani confronto con assessori, vertici Ama e Atac su rifiuti e trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rifiuti e Trasporti, Bene Comune". E'questo il titolo del confronto che la Fit-Cisl del Lazio ha organizzato per domani, lunedì 11 dicembre, a partire dalle ore 9.30 fino alle 13.30, all'interno del Castello ducale Orsini a Fiano Romano, in viale Giordano Bruno, 1, in occasione della riunione del Consiglio generale. Sarà un dibattito sull'importanza dell'ascolto sistematico dei lavoratori - primi conoscitori dei processi produttivi e organizzativi all'interno di Ama e Atac - per migliorare e rendere più efficienti la Mobilità e la gestione dei rifiuti, due nodi nevralgici per la vivibilità e competitività della Capitale. Dopo i saluti del sindaco di Fiano Romano, Davide Santonastaso, e l'introduzione del segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, interverranno Sabrina Alfonsi, assessore all'Ambiente e al ciclo dei rifiuti di Roma Capitale; Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale; Daniele Pace, presidente di Ama e Alberto Zorzan, direttore generale di Atac: le conclusioni saranno affidate al segretario generale della Cisl del Lazio, Enrico Coppotelli. (segue) (Com)