Roma: Fit-Cisl Lazio, domani confronto con assessori, vertici Ama e Atac su rifiuti e trasporti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito si baserà su alcune suggestioni artistiche, incentrate proprio sul protagonismo dei lavoratori: nel corso della mattinata, dopo i saluti del sindaco, sarà infatti presentato il libro "Dialoghi surreali-impressioni, idee, pensieri e racconti di tre autoferrotranvieri", scritto dal sindacalista della Fit-Cisl Lazio Claudio Calderan ed edito da Edizioni Lavoro: uno spaccato delle emozioni, delle idee e delle conversazioni di due autisti e un operaio di bus, e un omaggio al compianto Danilo Granaroli, già segretario regionale della federazione territoriale e figura storica del sindacato. A seguire, sarà proiettato un video documentario su Ama e Atac, commissionato dalla Fit-Cisl del Lazio alla regista indipendente Patrizia Santangeli, dal titolo "I lavoratori dei servizi pubblici a Roma: Trasporti e gestione dei Rifiuti,~Bene~Comune". La prima parte è una descrizione della rete tramviaria di Roma e dei Trasporti, vista e raccontata dai lavoratori, mentre la seconda è la descrizione del lavoro e del vissuto degli addetti alla gestione dei rifiuti. Per il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, che ha organizzato l'evento, "Ama e Atac sono entrambe realtà molto grandi e radicate capillarmente sul territorio: l'ascolto sistematico del parere e dell'esperienza di chi ogni giorno opera sulle strade di Roma può essere preziosissimo. Nessuno come un lavoratore può essere esperto del funzionamento della propria azienda: per questo è importante introdurre sistemi partecipativi, soprattutto in aziende che tutelano il bene collettivo dei cittadini", conclude. (Com)