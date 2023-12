Violenza donne: Siracusano, FI lontana da polemiche su Concia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia ha rispettato le scelte del ministro Valditara su Paola Concia, ma si è tenuta lontana dalle polemiche di questi giorni. Tutti ci dovremmo concentrare sulle iniziative da mettere in campo e sugli strumenti efficaci da utilizzare per contrastare il fenomeno della diseducazione dei più giovani. I social, ad esempio, rappresentano un problema enorme". Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, a "Stasera Italia weekend", su Rete 4. "Occorre investire sull'educazione e sulla prevenzione. Insieme ai corsi di educazione all'affettività ritengo che possano essere molto utili i corsi di arti marziali e di discipline di autodifesa - ha aggiunto Siracusano -. Le ho praticate sin da bambina e posso garantire in merito alla loro efficacia, danno consapevolezza anche caratteriale alla donna e le offrono primi strumenti per opporsi ad un'eventuale violenza. Ho fatto questa proposta al ministro Abodi". (Rin)