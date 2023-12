Sicurezza: Gasparri (FI), sinistre contro sostegno a comparto?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- “Forza Italia ha svolto con il centrodestra un ruolo decisivo per lo stanziamento di ulteriori 100 milioni di euro per la specificità delle Forze armate, delle Forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco. Una scelta doverosa che migliora i trattamenti economici e previdenziali del popolo in divisa. Che avrà anche nuovi contratti con cospicui miglioramenti retribuitivi. Siamo orgogliosi di questa misura. E registriamo con stupore la contrarietà a questo emendamento delle varie sinistre che invece dovrebbero condividere con entusiasmo la nostra scelta. Invece mentre noi scegliamo il sostegno a chi si sacrifica per la sicurezza di tutti, le sinistre hanno evidentemente altre priorità”. Lo afferma il senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia a palazzo Madama. (Rin)