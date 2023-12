Reddito cittadinanza: Rizzetto (Fd'I), con governo Conte spreco denaro pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si era mai visto uno spreco di denaro pubblico come quello voluto e attuato durante la presidenza Conte e Cinque stelle. Il lavoro non era certo tra le priorità del governo Cinque stelle e lo dimostrano i 34 miliardi spesi per il reddito di cittadinanza, fondi che hanno portato ad attivare solo 1.500 contratti di lavoro. Assurdo che ogni assunzione sia costata centinaia di migliaia di euro". Lo afferma, in una nota, il presidente della commissione Lavoro della Camera, onorevole Walter Rizzetto, di Fratelli d'Italia. "Un sistema che ha favorito molte truffe, con scarsissimi controlli - continua il parlamentare -. Politiche inefficaci e scellerate che hanno portato ad aggravare lo scenario di povertà e precarietà in cui si trovavano milioni di italiani. Oggi con il governo Meloni siamo in una nuova fase, stiamo lavorando per ripianare gli sprechi e i disastri attuati da quell'esecutivo. Siamo nella fase in cui l'occupazione cresce, in cui c'è l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro che porta a nuovi posti di lavoro e ad assunzioni. Le nostre politiche attive sul lavoro hanno ridato vigore alle aziende e alle imprese del paese e restituito dignità ai cittadini". (Com)