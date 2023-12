Giustizia: Avs, da Nordio atto di arroganza istituzionale, spieghi in Parlamento esclusione Anac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il guardasigilli Nordio ha escluso per la prima volta l’Anac e il suo presidente Busia dalla delegazione che si recherà all’Onu per la conferenza sulla corruzione. È un atto di arroganza istituzionale inaccettabile, venga in Parlamento a dare una spiegazione. Proprio ieri il presidente Mattarella ha affermato che la corruzione altera la vita delle persone, attacca i diritti di ciascuno, corrode le fondamenta della società, mina lo Stato di diritto, altera i mercati. Questa sarebbe la risposta del ministro della Giustizia?". Lo afferma il capogruppo di Alleanza verdi e sinistra in commissione Giustizia della Camera, Devis Dori. (Rin)