Svezia: Socialdemocratici vogliono introdurre divieto accesso nel Paese a coloni israeliani estremisti

- Il Partito socialdemocratico svedese intende proporre il divieto di accesso nel Paese ai coloni israeliani che abbiano commesso azioni violente. Come ha spiegato il portavoce per la politica estera dei Socialdemocratici, Morgan Johansson, anche altre nazioni hanno ipotizzato misure analoghe, tra cui gli Stati Uniti, che hanno di recente introdotto un divieto di visto per i coloni israeliani estremisti sospettati di essere responsabili di atti di violenza nei Territori palestinesi. I Socialdemocratici ritengono che la Svezia dovrebbe fare lo stesso e prendere l’iniziativa di coinvolgere l’Ue con un simile divieto d’ingresso, con l'obiettivo tra gli altri di fare pressione su Israele affinché metta fine agli attacchi dei coloni contro i palestinesi. "Gli Stati Uniti sono, proprio come noi, estremamente preoccupati per gli sviluppi in Cisgiordania. Solo dal 7 ottobre circa 200 palestinesi sono stati uccisi e un numero ancora maggiore è stato sfollato e sottoposto a vessazioni", ha spiegato Johansson. "È estremamente importante che Israele prenda il controllo sulle azioni dei coloni violenti ed estremisti. Ma, al contrario, hanno dato armi a molti coloni, e ci sono segni che gli è stato permesso di scatenarsi liberamente", ha aggiunto il portavoce. (Sts)