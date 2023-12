Medio Oriente: forze Israele proseguono operazione di terra a Gaza - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Le Forze di difesa di Israele (Idf) stanno proseguendo l'operazione di terra nella Striscia di Gaza, con combattimenti "casa per casa". Secondo quanto riferito oggi dalle stesse Idf su X (ex Twitter), a Shejaiya, nel nord della Striscia, la 188esima Brigata corazzata ha fatto irruzione in un centro di comando del movimento islamista palestinese Hamas. Qui, le Idf hanno trovato varie armi attribuite ai membri del gruppo islamista, tra cui fucili d'assalto, granate, lanciamissili anticarro e altre attrezzature. Negli ultimi giorni, inoltre, l'unità di forze speciali Egoz ha colpito alcuni tunnel nell'area di Khan Younis, la seconda città più grande di Gaza. L'unità ha anche identificato una cellula di Hamas con un drone e ne ha eliminato i membri, hanno aggiunto le Idf. (Res)