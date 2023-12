© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Peggio di così non si può. E’ una manovra di austerità, in cui non c’è un euro per la crescita. E’ una manovra che non fa nulla per le imprese". Lo ha detto, a proposito della legge di Bilancio, il deputato del Movimento cinque stelle, Filippo Scerra, ospite di "Agenda", su Skytg24. (Rin)